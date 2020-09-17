Лобода покорила поклонников трогательным совместным снимком со своей старшей дочерью
Популярная украинская певица, которая уже давно перебралась в Россию, не так часто выставляет напоказ свою семью. Однако, в этот раз она решилась показать поклонникам свою 9-летнюю старшую дочь Еву. Новым снимком звезда поделилась в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На фото Лобода и ее дочь обе позируют в белых платьях. При этом певица обнимает девочку и трогательно прижимает ее к себе, глядя ей в глаза. Судя по снимку, Ева уже вовсю догоняет свою маму по росту.
«Я люблю тебя, мое чудное дитя», - подписала снимок Лобода.
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Ее поклонники тоже не смогли остаться равнодушными.
«Красотки», «Нежность», «Ждём ещё фото со вторым чудным дитём», «Такая же чудесная, как и мамочка», «Взрослая Евуська как же мчится время... счастья вам, девчонки!», «Евочка просто волшебная», «Ева уже такая взрослая», «Два белых лебедя», «Евочка уже с маму ростом», «Дочка маму догоняет», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лобода поделилась фото, на котором позирует в экстра-мини, выставив напоказ роскошные и худые ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Как хорошо этим вечером у моря ; как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом .....» - подписала снимок звезда.
Напомним, похудевшая Лобода в экстра-мини застыла ради горячего кадра.
Как сообщала Politeka, на новом фото Лободы в мини-платье заметили аномалию: "Пипец, какой огромный...".
Также Politeka писала, что распатланная Лобода устроила жаркие танцы в гримерке в одном черном боди.