Лобода покорила поклонников трогательным совместным снимком со своей старшей дочерью

Популярная украинская певица, которая уже давно перебралась в Россию, не так часто выставляет напоказ свою семью. Однако, в этот раз она решилась показать поклонникам свою 9-летнюю старшую дочь Еву. Новым снимком звезда поделилась в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Лобода и ее дочь обе позируют в белых платьях. При этом певица обнимает девочку и трогательно прижимает ее к себе, глядя ей в глаза. Судя по снимку, Ева уже вовсю догоняет свою маму по росту.

«Я люблю тебя, мое чудное дитя», - подписала снимок Лобода.

Ее поклонники тоже не смогли остаться равнодушными.

«Красотки», «Нежность», «Ждём ещё фото со вторым чудным дитём», «Такая же чудесная, как и мамочка», «Взрослая Евуська как же мчится время... счастья вам, девчонки!», «Евочка просто волшебная», «Ева уже такая взрослая», «Два белых лебедя», «Евочка уже с маму ростом», «Дочка маму догоняет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лобода поделилась фото, на котором позирует в экстра-мини, выставив напоказ роскошные и худые ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Как хорошо этим вечером у моря ; как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом .....» - подписала снимок звезда.

Напомним, похудевшая Лобода в экстра-мини застыла ради горячего кадра.

Как сообщала Politeka, на новом фото Лободы в мини-платье заметили аномалию: "Пипец, какой огромный...".

Также Politeka писала, что распатланная Лобода устроила жаркие танцы в гримерке в одном черном боди.