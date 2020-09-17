У Верховній Раді прийняли рішення про підвищення суми мінімальної зарплати. Чим це обернеться для українців - пояснює експерт

З 1 вересня цього року мінімальна оплата праці в Україні становить 5000 гривень. Підвищення плануються також провести з 1 січня 2021 року до 6000 грн, і з 1 липня - до 6500 грн. Експерт Василь Поворозник пояснив, чим можуть обернутися збільшення "мінімалки", пише УНІАН.

Фахівець під час своєї онлайн-конференції зазначив, що підвищення може змусити частину малого і середнього бізнесу вести тіньову економіку, щоб знизити податковий тиск.

Збільшення зарплат неминуче призведе до збільшення ряду податків і зборів. Роботодавці, які оплачують працю співробітників офіційно, в тому числі малий і середній бізнес, відчують велике навантаження, адже виростуть податки для ФОПів, наприклад, ЄСВ.

Не виключено, що підприємці переводитимуть своїх працівників у "тінь", або іншим способом оптимізувати податкові відрахування.

Нагадаємо, експерт ринку праці Тетяна Пашкіна повідомила, що в Україні ймовірне різке зростання безробіття і зниження зарплат.

До такого сумного сценарію слід готуватися в разі другої хвилі китайського вірусу і викликаного нею карантину.

За словами фахівця, під час першої хвилі люди змогли себе убезпечити, завдяки фінансовій подушці, проте цього разу вони не встигли накопичити заощадження.

Нагадаємо, сьогодні без особливих зусиль можна знайти сотні вакансій, куди потрібні люди без спеціальних навичок. Найчастіше без досвіду готові взяти офіціантом, продавцем, адміністратором і т.п. однак майбутньому співробітнику слід відразу уточнити розмір зарплати і терміни виплат.

Нагадаємо, що зарплати українців злетять, озвучені нові суми: "збільшаться на...".

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