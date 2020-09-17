Колишня солістка групи "Срібло" Олена Темнікова вразила образом в незвичайній сукні

Виконавиця опублікувала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Заради нової фотосесії красуня одягалася в наряд екстравагантного фасону: верхня частина зроблена з напівпрозорої тканини тілесного кольору, а знизу переходить в білий поділ. Під сукнею в області декольте можна розрізнити елемент, схожий на майку або топ, але незважаючи на це бюст приковує до себе увагу.

Варто відзначити, що в опублікованому кадрі Олена Темнікова розляглася на підлозі, витягнувши руки вздовж тіла. Сама дівчина глянула в камеру з томним поглядом, якому надав виразності яскравий макіяж, особливо тіні навколо очей.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд Олени і засипали її приємними компліментами. Деякі відзначили, що співачка схожа на казкового персонажа:

"Олена Володимирівна, ви тут кинули 👑🌹🌼💐"; "Аліса в країні чудес)"; "найкрасивіший кролик"; "Я люблю ваші очі❤️я люблю ваші волосся❤️я люблю вашу тіло й красу❤️❤️❤️❤️я люблю вас всю❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Ваааау😍😍😍як круто виглядає червоний мейк ❤️"; "Красунечка"; "Ви дуже чудові👍👍👍👍і неймовірні😎😎😎😎😎красиві 😎"; "В жінці повинні бути гарні дві речі. Це погляд і губи. Тому що поглядом вона може закохати, а губами довести, що любить"; "На молоду Наташу Корольову тут схожа".

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