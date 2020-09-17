Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова впечатлила образом в необычном платье

Исполнительница опубликовала новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Ради новой фотосессии красотка облачилась в наряд экстравагантного фасона: верхняя часть сделана из полупрозрачной ткани телесного цвета, а снизу переходит в белый подол. Под платьем в области декольте можно различить элемент, похожий на майку или топ, но несмотря на это бюст приковывает к себе внимание.

Стоит отметить, что в опубликованном кадре Елена Темникова разлеглась на полу, вытянув руки вдоль тела. Сама девушка взглянула в камеру с томным взглядом, которому придал выразительности яркий макияж, особенно тени вокруг глаз.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешний вид Елены и засыпали ее приятными комплиментами. Некоторые отметили, что певица похожа на сказочного персонажа:

"Елена Владимировна, вы тут обронили 👑🌹🌼💐"; "Алиса в стране чудес)"; "Самый красивый кролик"; "Я люблю ваши глаза❤️я люблю ваши волосы❤️я люблю вашу тело и красоту❤️❤️❤️❤️я люблю вас всю❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Ваааау😍😍😍как круто смотрится красный мэйк ❤️"; "Красоточка"; "Вы очень великолепны👍👍👍👍и невероятны😎😎😎😎😎красивы 😎"; "В женщине должны быть красивы две вещи. Это Взгляд и Губы. Потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать что любит"; "На молодую Наташу Королеву тут похожа".

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