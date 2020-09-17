У 2021 році в бюджеті України з'являться нові можливості для підвищення пенсій українцям

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, передає Politeka.

"Буде краще, тому що економіка починає відновлення. Прогноз Кабміну (4,5% зростання) повністю збігається з прогнозом Нацбанку і провідних рейтингових агентств, міжнародних інвестиційних компаній і корпорацій, МВФ", – пообіцяв чиновник.

За словами Устенка, у зв'язку з прогнозованим зростанням ВВП і з'являться додаткові можливості для держбюджету стосовно зростання соцвиплат.

"Дохідна частина держбюджету збільшується, це дозволяє не тільки індексувати пенсії... Будуть можливості щодо збільшення мінімального рівня пенсій на значні величини, плюс всі пенсії збільшуються", – сказав радник Зеленського.

На уточнююче запитання, чи знайдуться для цих цілей Фінанси, Олег Устенко відповів утвержительно:"так, дефіцит держбюджету зменшується, він іде від позначки 7,5% до 6% ВВП".

Politeka писала, що Кабінет Міністрів України спростив процедуру подачі документів на отримання одноразової матеріальної допомоги. Торкнеться це непрацюючих малозабезпечених українців, а також осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх законних представників.

Так, згідно з постановою, яка привела у відповідність механізм призначення і виплати одноразової матдопомоги, вищезазначені категорії українців зможуть подавати документи для отримання матеріальної допомоги не тільки в органи соцзахисту, а й центри надання адмінпослуг.

Нагадаємо, підвищення пенсій українцям, у Кабміні повідомили про важливе рішення.

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