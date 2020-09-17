У 2021 році в бюджеті України з'являться нові можливості для підвищення пенсій українцям

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, передає Politeka.

"Буде краще, тому що економіка починає відновлення. Прогноз Кабміну (4,5% зростання) повністю збігається з прогнозом Нацбанку і провідних рейтингових агентств, міжнародних інвестиційних компаній і корпорацій, МВФ", – пообіцяв чиновник.

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За словами Устенка, у зв'язку з прогнозованим зростанням ВВП і з'являться додаткові можливості для держбюджету стосовно зростання соцвиплат.

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"Дохідна частина держбюджету збільшується, це дозволяє не тільки індексувати пенсії... Будуть можливості щодо збільшення мінімального рівня пенсій на значні величини, плюс всі пенсії збільшуються", – сказав радник Зеленського.

На уточнююче запитання, чи знайдуться для цих цілей Фінанси, Олег Устенко відповів утвержительно:"так, дефіцит держбюджету зменшується, він іде від позначки 7,5% до 6% ВВП".

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Politeka писала, що Кабінет Міністрів України спростив процедуру подачі документів на отримання одноразової матеріальної допомоги. Торкнеться це непрацюючих малозабезпечених українців, а також осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх законних представників.

Так, згідно з постановою, яка привела у відповідність механізм призначення і виплати одноразової матдопомоги, вищезазначені категорії українців зможуть подавати документи для отримання матеріальної допомоги не тільки в органи соцзахисту, а й центри надання адмінпослуг.

Нагадаємо, підвищення пенсій українцям, у Кабміні повідомили про важливе рішення.

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