Что решили в правительстве

Со следующего года ежегодное повышение пенсий будет происходить 1 марта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

По его словам, на реализацию соответствующего законопроекта необходимо 4,5 млрд гривен.

Также парламентарий сообщил, что согласно документу, в следующем году пенсионные выплаты будут повышены для следующих категорий пенсионеров:

ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если их пенсия не превышает размер средней заработной платы;

ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, также если их пенсия не больше размера средней зарплаты.

Уточняется, что данный законопроект после утверждения Правительством должна принять Верховная Рада Украины.

Politeka сообщала, что прожиточный минимум и минимальную зарплату предложили сделать выше. В Кабмине сообщили о суммах в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте № 4000. Так, в будущем году прожиточный минимум предлагают повысить до 2189 грн с 1 января, 2294 грн - с 1 июля, и 2393 грн - с 1 декабря.

В частности, в 2021 году повысить прожиточный минимум хотят для социальных и демографических групп населения:

дети до шести лет - с 1 января до 1921 грн, с 1 июля до 2013 грн, с 1 декабря до 2100 грн;

дети от шести до 18 лет - 2395 грн (январь), с 2510 грн (июль), 2618 грн (декабрь);

трудоспособные лица – 2270 грн (январь), 2379 грн (июль), 2481 грн (декабрь);

лица, утратившие трудоспособность - 1769 грн (январь), 1854 грн (июль), 1934 грн (декабрь).

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.