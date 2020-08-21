Дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, блиснула фігурою на пляжі
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці дівчини з'явилося фото з відпочинку. Красуня позувала в світлих трусиках і дуже короткій чорній футболці, яка підкреслила її округлі груди. Дівчина засвітила ідеальну фігурку-тонку талію і плоский животик.
"Літній настрій", - підписали фото.
За день пост з юним даруванням зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ти дійсно гаряча і красива", "Красуня","красива Діва","Привіт малюк","досконалість кращого обличчя в світі", "така красива", - пишуть користувачі мережі.
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Як відомо, у Моніки Беллуччі двоє дочок від Касселя. Обидві вони ростуть красунями. Діва Кассель вже пробує себе в модельному бізнесі. Вона взяла участь у кількох зйомках.
Раніше ми писали, що Діва Кассель поділилася загадковим знімком, на якому постала в широких джинсах і обтягуючій чорній кофті. Вона підняла руки вгору, засвітивши частину животика. Вже зараз видно, що дівчина буде неймовірно красивою, коли виросте. Фігурою вона пішла в матір, а рисами обличчя – в батька. Та й знамените походження допоможе їй з кар'єрою.
Нагадаємо, що дочка Моніки Беллуччі вразила красою і пишними формами, вся в матір: «виросла дівчинка».
Як повідомляла Politeka, Діва Кассель викликала фурор видом в бікіні, кадри: "успадкувала всю красу матері".
Також Politeka писала, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:"Вся в матір".