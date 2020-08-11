Дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель взяла участь у новій зйомці

Як передає Politeka.net, серія фотографій з дівчиною з'явилася на її фан-акаунті. Судячи з фото, Діва взяла участь у фотосесії для якоїсь реклами. На зйомках були присутні її батьки. Діва була одягнена в красиве легке плаття, яке, втім, виявилося занадто коротким. Коли дівчина бігла, сукня задралася і ледь не оголила пікантні місця юної зірки.

"Нові образи за лаштунками", - підписали фото.

На одному з фото Венсан Кассель не витримав, коли повз нього проходила колишня дружина, і почав посміхатися. Варто відзначити, що юній моделі в коментарях залишили масу компліментів. Багатьох фанів зацікавив той факт, що на зйомці була присутня вся сім'я.

"Як приємно бачити тебе такою. Справжня сім'я возз'єдналася... Я хочу, щоб ви знову були разом», «Красива, як сонечко.. Вся в матір", "Вау. Розцвіла чудова жінка","красива як мама","дуже красиво","вона приголомшлива", "вітаю батьків... красуня!", "Лялька", «навіть красуня-мати була затьмарена твоєю красою», «так, твоя краса не дозволить мені сумувати за твоєю мамою», "яке у тебе чудове тіло, Діва", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що дочка Беллуччі і Касселя млосно зігнулася, показавши себе у всій красі: "молода Моніка».

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