Українська співачка і зірка студії "Квартал 95" Віра Кекелія похвалилася романтичним подарунком

Як повідомляє Politeka.net, вокалістка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фотографію, на якій зображена в автомобілі з великим букетом квітів. Віра Кекелія зручно розташувалася на сидінні в квітчастому топі і зі щасливою посмішкою на обличчі. Судячи з вигляду за вікном, квіти їй тільки купили, щоб порадувати.

"Ви тільки подивіться на цей колір!!! Хіба можна таке витримати?;)))))",- зазначила Віра Кекелія в описі.

Користувачі соціальної мережі розділили радість зірки "жіночого кварталу" в коментарях:

"Світися завжди, Вірочка🌞 🙏 🏻 😘"; "Приголомшливо красива!!! Ви-світло!!!🔆 "; "Красива, ніжна, одухотворена, наповнена, дуже дуже красива💖 💖 💖"; "Це не треба витримувати, це треба вбирати і радіти🙌 🙌"; "Сама ніжність".

Раніше Віра Кекелія опублікувала знімки, на яких поазалася в довгій білій сукні. Облягаючий наряд з глибоким декольте ідеально підкреслив груди красуні і її осину талію. Свій образ співачка доповнила оригінальною прикрасою у вигляді тонкого золотистого ланцюжка, що звисає з шиї на її руку. Судячи з фото, в такому вигляді Віра Кекілія запалила на сцені.

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