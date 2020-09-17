Тіна Кароль напередодні прем'єри нового кліпу підкорила шанувальників спокусливим образом ангела

Популярна українська співачка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На новому фото Кароль постала в образі прекрасного білого ангела. Зірка позує в білосніжному піджаку, млосно дивлячись в камеру. При цьому, судячи з глибокого декольте, під піджаком у неї немає навіть білизни.

Доповнюють образ Кароль величезні білі крила зі справжніми пір'ям.

Макіяж в нюдових тонах і розкішні локони відмінно вписуються в загальний стиль зірки.

"Прем'єра кліпу трилогії "Знайти своїх"! Хочеш, подивимося його сьогодні разом ввечері?",- поцікавилася співачка у своїх шанувальників.

У свою чергу, фанати Кароль не залишилися байдужими до цього фото.

"Тіна, ну навіщо ж так різко? Ми ще не готові", "спасибі Тін, навіщо мені сон...", "Янголятко, у скільки зустріч на Ютубі?", "Тіночка що ти твориш звичайно хочемо", "найкрасивіша, чекаємо", "найкраща, наш ангел", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кароль знову заінтригувала шанувальників, поділившись уривками зі свого кліпу «Знайти своїх», який вона обіцяє випустити 18 вересня.

На нових кадрах Кароль спочатку з'являється в оточенні невідомих людей, які нахиляються до неї і щось шепочуть.

Пізніше можна побачити, як співачка виходить з машини і кудись рішуче прямує.

Нагадаємо, Тіна Кароль відверто повідала про свого улюбленого чоловіка і назвала його ім'я: "Витягнув з усіх бід".

Як повідомляла Politeka, Кароль в образі фатальної красуні звела з розуму впевненим виходом.

Також Politeka писала, що оголена Тіна Кароль звела з розуму пікантними вигинами на підлозі.