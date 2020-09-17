Тина Кароль накануне премьеры нового клипа покорила поклонников соблазнительным образом ангела

Популярная украинская певица поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На новом фото Кароль предстала в образе прекрасного белого ангела. Звезда позирует в белоснежном пиджаке, томно глядя в камеру. При этом, судя по глубокому декольте, под пиджаком у нее нет даже белья.

Дополняют образ Кароль огромные белые крылья с настоящими перьями.

Макияж в нюдовых тонах и роскошные локоны отлично вписываются в общий стиль звезды.

«Премьера клипа трилогии «Найти своих»! Хочешь, посмотрим его сегодня вместе вечером?», - поинтересовалась певица у своих поклонников.

В свою очередь, фанаты Кароль не остались равнодушными к этому фото.

«Тина, ну зачем же так резко? Мы ещё не готовы», «Спасибо Тин, зачем мне сон...», «Ангелочек, во сколько встреча на ютубе?», «Тиночка что ты творишь конечно хотим», «Самая красивая, ждём», «Лучшая, наш ангел», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кароль вновь заинтриговала поклонников, поделившись отрывками из своего клипа «Найти своих», который она обещает выпустить 18 сентября.

На новых кадрах Кароль сначала появляется в окружении неизвестных людей, которые наклоняются к ней и что-то шепчут.

Позже можно увидеть, как певица выходит из машины и куда-то решительно направляется.

Напомним, Тина Кароль откровенно поведала о своем любимом мужчине и назвала его имя: "Вытащил из всех бед".

Как сообщала Politeka, Кароль в образе роковой красотки свела с ума уверенным выходом.

Также Politeka писала, что обнаженная Тина Кароль свела с ума пикантными изгибами на полу.