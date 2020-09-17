Известная украинская певица Тина Кароль неоходно рассказывает о своей личной жизни

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Vogue.

По ее словам, ей не нравится, когда говорят, что мужчина – это опора для женщины.

"Мужчина чтобы опереться? Нет. Опереться можно и о стену", – говорит Тина Кароль.

Также исполнительница рассказала, что в личной жизни ей нужно не плечо мужчины, а флирт.

"Моя страсть – это флирт, который ни к чему не обязывает. Флирт на сцене со зрителем. Мне этого достаточно", – утверждает Тина.

Однако, в конце концов, она признается, что женщине нужен мужчина.

"Мой мужчина в моей жизни был – он появился именно в тот момент, когда был необходим. Он фактически вытащил меня из всех бед. Если бы не Женя, могла бы не случиться та Тина Кароль, с которой вы сегодня общаетесь. Встреча с Женей – это судьба, не каждому так везет. Что уготовано мне дальше – не знаю. Я в этом смысле фаталистка", – разоткровенничалась певица.

Напомним, супруг Тины Кароль Евгений Огир умер после продолжительной болезни в 2013 году. С того времени личная жизнь певицы периодически обрастает слухами и домыслами.

Politeka писала, что известная украинская певица Тина Кароль сразила наповал жарким видом в роскошном красном платье. У себя в Инстаграм певица поделилась совместным видео с телеведущей Катей Осадчей. Тина была одета в красное обворожительное платье с внушительным декольте. Платье пришлось по фигурке звезды, сделав акцент на ее пышной груди.

Катя Осадчая также была во всеоружии. На ней было надето концертное мини-платье, которое оголило ее невероятно длинные и стройные ножки.

"Катюша, с днем рождения! Женского счастья, карьерных побед, безусловной любви! И пусть главным в жизни будет только «Найти своих и успокоиться». Лю!", - написала Тина.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."