Тина Кароль поделилась новыми интригующими кадрами из своего долгожданного нового клипа

Как сообщает Politeka.net, популярная певица вновь заинтриговала поклонников, поделившись отрывками из своего клипа «Найти своих», который она обещает выпустить 18 сентября.

На новых кадрах Кароль сначала появляется в окружении неизвестных людей, которые наклоняются к ней и что-то шепчут.

Позже можно увидеть, как певица выходит из машины и куда-то решительно направляется. При этом на ней стильный костюм в бежевых тонах с коротким топом, который открывает ее плечи и полоску на животе. Образ певицы выглядит элегантным и одновременно очень чувственным.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Мама кошка мы с такими темпами до 18 не доживём», «У меня уже сердце рвётся, к этой премьере!», «Тиночка, что вы делаете с нами?», «Очень чувственно», «какая вы кайфовая!!!!», «Мммм, эстетично вкусно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что архивное фото Кароль появилось на фан-страничке певицы в Инстаграм. На снимке был запечатлен момент из клипа «Ноченька», в котором Тина Кароль снималась полностью обнаженной. На опубликованном кадре певица сидела абсолютно голая. Она скрестила ноги таким образом, чтобы прикрыть свою наготу. Образ красотка дополнила ярким макияжем и маникюром.

Напомним, обнаженная Тина Кароль свела с ума пикантными изгибами на полу: «Ну ты даешь».

Как сообщала Politeka, роскошная Кароль пошалила перед камерой, сверкнув аппетитным бюстом в неприличном корсете.

Также Politeka писала, что Кароль в домашней обстановке засветила новую татуировку: "Тина, никому не показывай!".