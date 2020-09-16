35-летняя украинская певица Тина Кароль произвела фурор снимком без одежды

Как передает Politeka.net, архивное фото появилось на фан-страничке певицы в Инстаграм. На снимке был запечатлен момент из клипа «Ноченька», в котором Тина Кароль снималась полностью обнаженной. На опубликованном кадре певица сидела абсолютно голая. Она скрестила ноги таким образом, чтобы прикрыть свою наготу. Образ красотка дополнила ярким макияжем и маникюром.

«Уже послезавтра премьера седьмого студийного альбома «Найти своих», который выходит в честь 15-летия музыкальной карьеры певицы!», - напомнили авторы канала поклонникам певицы.

Всего за час пост собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях стали обсуждать внешность Кароль.

«Ноченька часть 2))», «Повторить насколько красива Тина стоит всегда», «Очень ждём этот шедевр», «Ааа, я уже не могу ждать, скорее бы», «Боже насколько красива девушка», «Ну ты даёшь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль всегда умела поражать аудиторию своими нарядами на концертах и в клипах или их отсутствием. Последние несколько лет карьера артистки активно идет вверх. Сегодня Кароль является бессменным тренером шоу «Голос країни», а также ведущей танцевального шоу «Танцы со звездами». На днях артистка выпустит новый альбом.

Напомним, что роскошная Кароль в бездонном декольте показала свою "опасную" сторону: "Похоже на триллер".

Как сообщала Politeka, роскошная Кароль пошалила перед камерой, сверкнув аппетитным бюстом в неприличном корсете: «Шедевр».

Также Politeka писала, что Кароль в домашней обстановке засветила новую татуировку: "Тина, никому не показывай!".