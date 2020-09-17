До чого ж мила дитина!

Дружина відомого російського шоумена Олександра Ревви, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, захопила особистим відео з донькою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анжеліка Ревва опублікувала відео, на якому їх з Реввою молодша дочка Амелінда їде в машині і підспівує пісню. Дівчинка потрапляє в ноти, хоч пісня і дуже складна. Це стало приводом для бурхливих коментарів.

"Найкраща інвестиція, яка є на цій планеті - любов! Лише вона, решта ілюзія", - зазначила Анжеліка.

За чотири години пост подивилися понад 40 тисяч разів. У коментарях залишили масу компліментів і слів захоплення.

"Абсолютний слух у такої крихітки, приголомшливо!!!", "Диво, а не дівчинка) солодка цукерка", "Зайка так жалібно співає", "янголятко маленьке!", "На дитячий голос пора!", "Мила, ніжна, добра дівчинка!!! Щастя милій дівчинці і всім близьким її!!!", "Співачка росте", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва зворушила кадрами їх семирічної доньки. Красуня поділилася кадрами з сімейного відпочинку, зазначивши, що дітки дуже швидко ростуть.

Як відомо, Олександр і Анжеліка виховують двох дочок: Алісу і Амелі. Разом пара вже більше 13 років. Їх вважають однією з найміцніших пар російського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що Артур Пирожков засвітив красуню-дружину в ніжному пеньюарі, спекотне фото: "розпусниця".

Як повідомляла Politeka, незрівнянний Артур Пирожков майстерно перевтілився в жінку, кадри облетіли мережу: "Ревва на висоті!».

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова публічно присоромила Лободу: "совість май!".