Популярний російський шоумен і співак Олександр Ревва, відомий як Артур Пирожков, в черговий раз здивував шанувальників

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував новий кадр зі зйомок фільму «Бабуся легкої поведінки», в якому він грає чоловіка, переодягненого в бабусю. Варто відзначити, що це вже не перша частина фільму. Шанувальники відзначають, що в цей раз Ревва виглядає більш привабливо.

Відзначимо, що на опублікованому фото артист стоїть під дулами пістолетів, які тримають в руках його колеги по зйомках.

"Яке щастя працювати з прекрасними людьми і талановитими акторами @maximlagashkin і @bardonata!! Друзі, обожнюю вас!»,- підписав фото Ревва.

За дві години його пост зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Які круті! Ми всі чекаємо цей фільм", "крутий", " чимось Максим Лагашкін нагадує Де Ніро, поглядом, по-моєму», «Майстер перевтілення», «Дівчина в сірому яка ти красива», "Ревва на висоті!", "О Боже, яка цікава, харизматична лапулька в окулярах! Ви просто пупсик!", "Сукня-просто супер", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександр Ревва вирішив сам себе привітати з днем народження, розмістивши в Instagram своє фото.

Нагадаємо, що зухвалий Артур Пирожков з дружиною влаштували пікантну фотосесію прямо на підлозі: "енергетика вогонь".

Як повідомляла Politeka, перекачаний Артур Пирожков показав, яким був до слави:"Челентано в молодості".

Також Politeka писала, що Артур Пирожков засвітив красуню-дружину в ніжному пеньюарі, спекотне фото: "розпусниця".