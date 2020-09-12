Відомий шоумен і комік Олександр Ревва продовжує радувати своїх шанувальників
Про це пише Politeka.net.
Свіжий знімок зірка Comedy Club опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, шоумен Олександр Ревва, якого більшість знає під псевдонімом Артур Пирожков, показав, як проводить п'ятничний вечір з коханою дружиною Анжелікою в сонячному Бодрумі.
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На фото щаслива пара тримається за руки і позує на тлі великого басейну.
"П'ятниця", - підписав новий знімок Олександр Ревва, на якому засвітив свою дружину Анжеліку в ніжному білому пеньюарі.
Нове фото припало до душі шанувальникам, які засипали зіркову пару захопленими коментарями.
"Чудова пара", "Чому дружина в пеньюарі прийшла?", "Яка пара, диво", "Жуже красива", "Ви такі класні", "на пляж зібралися", "Дружина у вас красуня", "той самий випадок, коли дружина і чоловік ростуть і змінюються разом, тоді і сім'я міцніше", "Розпусниця", "Чому твоя жінка в пеньюарі?",- написали фанати під публікацією Ревви.
Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва похвалилася розкішною фігурою в прозорій накидці, демонструючи пружні форми на тлі моря.
Мати двох дочок виглядала чудово. На вигляд і не скажеш, що їй 37 років.
"Жриця", "ви така приємна і мила дівчина, від Вас прям віє добром і позитивом", "Дуже красива", "Супер", - прокоментували користувачі Мережі фото.
Нагадаємо, що спекотна Анжеліка Ревва посвітила засмаглими формами, вразивши навіть Лободу: "Моя кішечка".
Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва в зухвалому міні пристрасно притулилася до чоловіка: "він такий...".
А ще Politeka повідомляла, що Анжеліка Ревва засвітила чудовий бюст:"Богиня краси".