Популярна телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва поділилася неприємністю, яка сталася в Африці

Як повідомляє Politeka.net, зірка в соціальній мережі "Instagram" поділилася фото з нової подорожі і розповіла про свої пригоди. На знімку Настя позує в леопардовому топіку, під який не одягла бюстгальтер, і чорному капелюсі на ланцюжку. Вона зробила селфі, прикрившись від сонця долонею.

"Я починала писати цей пост 2 години тому, і починався він так: "здається , я закохалася в Африку!". Так як Інтернет в тих місцях, де я була, практично не ловив, викладку довелося відкласти до собсна ентого моменту! Але, рівно після того як я написала про любов і відклала телефон, мене в сідницю вальнула муха цеце", - зізналася Настя. - "У мене пішла чи то алергія, чи то висип по всьому тілу і все страшно почало свербіти! Ми виїхали в готель по лютому бездоріжжю, нас підкидає на купині кожну хвилину і моя вкусана, вибачте, д*па, схожа на табуретку ♪ мені здається ще трохи, і треба буде робити знімок куприка♪".

Користувачі соцмережі висловили зірці свою підтримку в коментарях:

"Ух яка🔥"; " Настя, ти б захотіла жити в Африці разом з Елджеєм?🙌 🏻 🔥 💪 🏻 "; "Настюх, Ну ти і везуча звичайно аххахахаха"; " Настя, обережніше там з цими мухами, так і половину чудесної попи можна втратити, не дай Бог!!!!"; "просто ікона!!!"; "Ну Краса ж😂 зате скільки емоцій і спогадів залишиться!"; "Занадто жарко🔥 🔥 🔥"; " ну що за Малятко? 🤤 "; "О боже 🤦 ♀ ️ тебе що муха це це вкусила??? Тримайся, ми з тобою! Може чимось можемо допомогти?".

Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".

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