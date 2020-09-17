ПриватБанк звинуватили в шахрайстві через неможливість повернути велику суму, яка так і не потрапила на карту клієнта

Про свій неприємний досвід роботи з банком розповів один з авторів відгуків на сайті Мінфін. За його словами, влітку він зіткнувся з тим, що при поповненні карти через термінал Привату гроші так і не були зараховані без жодних причин. Того разу йому вдалося швидко вирішити цю проблему і банк повернув гроші.

Ситуація повторилася на початку вересня, коли чоловік зняв у банкоматі ПриватБанку 7 тисяч гривень, а потім вніс ту ж суму в термінал, щоб поповнити карту. Термінал видав йому повідомлення про те, що операція не може бути проведена. Чоловік відразу ж зателефонував до служби підтримки 3700, де йому сказали, що гроші повернуть якщо після інкасації в терміналі буде виявлено надлишок грошей на озвучену ним суму. При цьому заявку на повернення зафіксували.

"Через 2 дні (06.09.2020) на карту повернули тільки 1000 грн., по решті 6000 грн. сказали, що потрібна додаткова інкасація. Вже минуло 13 днів, грошей так і не повернули. Термін обробки заявки не більше 14 днів. Думаю, що з боку Привату пахне шахрайством. Ніхто не хоче займатися моїм питанням і одна служба банку покриває іншу", - обурився українець.

У свою чергу, представники банку пообіцяли більш детально розглянути цей випадок і розібратися в ситуації.

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