Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, вразила новим образом

Про це повідомляє Politeka с посилання на Instagram знаменитості.

Модель не соромиться показати себе з різних ракурсів і кожен раз дивує стрункою і спортивною фігурою.

"Минуло вже 4 місяці після маммопластики у @dr.ivanchuk 🔥Результатом я більше ніж задоволена, груди дуже близько один до одного і виглядає як свої великі сиськи 😅Поставила 780сс коло Motiva . На спині спати можу, не дуже зручно...але реально) єдиний момент, тепер весь час ходжу в спортивному ТОПі, щоб груди від тяжкості не провисла. Як думаєте чи буду я ще що небудь в собі міняти?🤣 – - написала знаменитість.

Шанувальники не пройшли повз цього повідомлення, поставивши безліч лайків і залишивши коментарі.

"Хм Сиськи виглядає нормально👌 🏻 🥰 Шикарно 🔥 😻🙌💪👍🔝💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯виглядає як свої великі сиськи"😂 😂 😂. Ален, вони виглядають, як ніби ти Каппадокія а це два повітряні кулі думаємо що після народження дитини ви підете зменшувати свої 🥎 🥎 🌚красуня! Верхні губи прекрасні, може, пора і нижні збільшити? Тітьки бомба Wow, wow..and...wow💯", - написали вони.

Politeka писала, що Олена Омович і Анастасія Квітко, яких в мережі знають як українську і російську "копії" Кардашьян, похвалилися формами в ультра-відвертих костюмах ангелів.

Слава Кім Кардашьян не дає спокою красуням з пишними формами з усього світу. Напевно, в кожній країні є своя версія американської телезірки. Так в Україні конкуренцію Кім може скласти інста-модель Олена Омович, а в Росії — Анастасія Квітко. Красуні регулярно балують своїх шанувальників в Intagram пікантними фото в купальниках, нижній білизні, просто відвертих нарядах або навіть повністю оголеними.

Так, Омович і Квітко без краплі скромності вирішили приміряти крила ангелів, при цьому перша доповнила образ білосніжним міні-бікіні, а друга — обтягуючою прозорою сіточкою.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

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