Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, впечатлила новым образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Модель не стесняется показать себя с разных ракурсов и каждый раз удивляет стройной и спортивной фигурой.

"Прошло уже 4 месяца после маммопластики у @dr.ivanchuk 🔥Результатом я больше чем довольна, грудь очень близко друг к другу и смотрится как свои большие сиськи 😅Поставила 780сс круг Motiva . На спине спать могу, не очень удобно...но реально) Единственный момент, теперь все время хожу в спортивном топе, чтобы грудь от тяжести не провисла. Как думаете буду ли я ещё что нибудь в себе менять?🤣, – написала знаменитость.

Поклонники не прошли мимо этого сообщения, поставив множество лайков и оставив комментарии.

"Хм Сиськи выглядит нормально👌🏻🥰 Шикарно 🔥 😻🙌💪👍🔝💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯смотрится как свои большие сиськи»😂😂😂 . Алён, они смотрятся, как будто ты Каппадокия а это два воздушных шара Думаем что после рождения ребёнка вы пойдёте уменьшать свои 🥎🥎🌚Красотка! Верхние губы прекрасны, может, пора и нижние увеличить? Титьки бомба Wow, wow..and...wow💯", – написали они.

Politeka писала, что Алена Омович и Анастасия Квитко, которых в сети знают как украинскую и русскую "копии" Кардашьян, похвастались формами в ультра-откровенных костюмах ангелов.

Слава Ким Кардашьян не дает покоя красоткам с пышными формами со всего мира. Наверное, в каждой стране есть своя версия американской телезвезды. Так в Украине конкуренцию Ким может составить инста-модель Алена Омович, а в России — Анастасия Квитко. Красотки регулярно балуют своих поклонников в Intagram пикантными фото в купальниках, нижнем белье, просто откровенных нарядах или даже полностью обнаженными.

Так, Омович и Квитко без капли скромности решили примерить крылья ангелов, при этом первая дополнила образ белоснежным мини-бикини, а вторая — обтягивающей прозрачной сеточкой.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини.