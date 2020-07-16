Вся в матір

19-річна дочка співачки Віри Брежнєвої блиснула молодим тілом у відвертому купальнику

Фото з'явилося на особистій сторінці дівчини в Instagram, передає Politeka.net. Соня Кіперман була одягнена в купальник у леопардовий принт. Вона лежала на підлозі, спокусливо вигнувшись. Пікантності фото додали промені сонця, які ніжно лягали на її тіло.

«На землі богинь», - підписала фото красуня.

За годину її фото зібрало майже 3 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

«Гарна Соня», «Дуже красиво», «Які красиві стегна!!!», «Вау, шикарна», «Хороша», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Соня Кіперман, незважаючи на свій юний вік, вже встигла засвітитися в кіно, а також взяти участь у показах в якості моделі. Соня – дочка Брежнєвої та першого цивільного чоловіка Віталія Войченка. Пізніше її удочерив бізнесмен і офіційний чоловік Брежнєвої Михайло Кіперман.

Раніше ми писали, що Соня Кіперман вирішила порадувати шанувальників зворушливим постільним кадром. Красуня позувала на камеру в одному халаті, який вирішила елегантно приспустити. Шанувальники високо оцінили знімок моделі.

«Це пожежа», «Спочатку подумала, що на фото Кейт Мосс», «ти бомба»», «красуня», «ти дуже мила дівчина», «вау, оце бомбезний вигляд», - відзначили фанати.

Нагадаємо, що юна дочка Віри Брежнєвої спустила халат і вразила інтимним фото в ліжку: вся в маму.

Як повідомляла Politeka, щаслива Віра Брежнєва вперше показала їх з Меладзе малюка: "Ух ти, з поповненням!".

Також Politeka писала, що апетитна Брежнєва розкинулася на кріслі в безсоромному платті: "Пожежа".