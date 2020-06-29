Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Кіперман позує на яхті під час відпочинку на морі. При це на дівчині красується елегантний топ, який підкреслює її розкішні вигини. В кадр також потрапили родимки на інтимних місцях знаменитості.

Сама Кіперман при цьому елегантно дивиться в кадр і закидає голову назад. Знімки вона ніяк не підписала, а її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки відео було викинуто в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман стала жертвою цькування у мережі після того, як поділилася фото в купальнику.

Про це дівчина розповіла в сториз на своїй сторінці в Instagram. Соня опублікувала фото з тієї ж серії, написавши, як їй було неприємно читати коментарі під своїми знімками.

«Спасибі всім, хто не полінувався написати під моїм останнім постом, що я жирна кобила, що я виглядаю на 45, і що у мене немає совісті. Мені дуже приємно. І я сподіваюся, що вам стало легко після того, як ви мені написали свою думку. За екраном всі такі сміливі. Спробуйте подивитися на себе в дзеркало і сказати собі такі гадості. А то у нас всі такі ідеальні, молоді, совісні», - написала дівчина.

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