Українська телеведуча Катя Осадча насолодилася відпочинком і підкорила безтурботним виглядом

Зірка програми "Світське життя" опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" фото, на яких ніжиться в морі біля берегів Туреччини, пише Politeka.net. Знаменитість влаштувала заплив в небесно-блакитному купальнику, який прекрасно гармоніював з кольором води.

На одному зі знімків Катерина широко розвела руки в сторону, щоб полежати на воді - її очі в цей момент закриті. Наступного разу ведучу сфотографували ближче, тому Осадча широко посміхнулася на камеру, практично не змінивши позицію. На останньому кадрі вона перекинулася на живіт і почала плавати в стилі "жабки".

"Блакить ..... втеча після дня народження. Спасибі редакції за ці маленькі канікули", - поділилася Катя в описі. На сторінці у її чоловіка, Юрія Горбунова, з'явилися фото з яхти. На одному з них ведучий разом з дружиною (вже в іншому купальнику) позує на тлі моря і гір. Судячи зі знімків, пара вирушила на курорт разом.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом Каті і побажали їй добре відпочити за кордоном:

"Ви неймовірна"; "Там просто рай!"; "Така прозорість води, аж пити захотілося, насолоджуйтеся😂 👏"; " колір води під купальник хорошо добре відпочиньте, Катя 🌹"; "ви талановита, красива, розумна !!! Не звертайте увагу на заздрість інших, нехай самі тонуть у своїй чорноті. А вам теплого моря, і гарного настрою !!!"; "Ви така красуня!!!!!".

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