Російський співак Микола Басков вирішив переплюнути Філіпа Кіркорова, записавши дует з популярним репером

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував анонс кліпу на пісню, яку він записав з відомим блогером Данею Мілохіним.

"Довгоочікувана прем'єра кліпу "Дико тусим"!!!",- підписав Басков фото.

У коментарях йому залишили масу захоплених компліментів, але не обійшлося і без критики. Шанувальники відзначили, що напередодні Кіркоров випустив кліп з популярним блогером, а Басков, по суті, повторив його ідею.

"Гармата" «" у Кіркорова наряд напевно стирив«,» Філіп, ви крутіше Коли все одно«, " Микола, з прем'єрою кліпу!", "Яку ж херню почали знімати і співати. Це дно«, " вічно другий, і ніколи не бути першим, ніколи. Треба мати своє обличчя і не повторювати самого!",- пишуть шанувальники.

Не стримався і оцінив кліп комік Максим Галкін. "Це розрив!!",- підписав він пост.

Філіп Кіркоров залишив смайл в коментарях одного.

Крім цього, Баскова атакували білоруси, які залишили у нього під постом сотні закликів, не виступати в Мінську.

"Не будь як Кіркоров... Не виступай на підтримку фашистського режиму", " Миколо, будь ласка, скасуйте концерт у Диктатора! Весь білоруський народ вам буде вдячний", - пишуть люди.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: «неможливо солодка».

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