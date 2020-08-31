Відомий співак Микола Басков похвалився "поповненням" у своїй родині

Відверту заяву зірка зробила в ефірі ток-шоу "Ти не повіриш", передає Politeka.net.

За його словами, в його будинку з'явилася жінка, яка доглядає за його кішкою.

Басков зізнався, що з першого погляду закохався в шотландську висловуху кішку Шанель. Він витратив на вихованця 100 тисяч рублів і спершу хотів подарувати її своїй мамі, але пізніше передумав.

Щоб улюблениця завжди була під наглядом, він знайшов для неї своєрідну няню. Крім цього, жінка займається прибиранням в будинку Миколи Баскова.

Російський співак також пообіцяв, що коли улюблениця Шанель підросте, він купить їй нашийник з діамантами і буде виходити з нею на публіку.

Підсумовуючи, Микола Басков додав, що турбота про вихованця готує його до «нових відкриттів у житті».

Раніше ми розповідали, як Микола Басков поповнив ряди любителів домашніх тварин в кінці липня. Співак придбав висловухого кошеня породи скоттіш-фолд смугастого забарвлення.

Ім'я кошеняті придумав не він. Як зізнався 43-річний Басков в коментарях, «вже купив з таким».

Нагадаємо, що у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках

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