Российский певец Николай Басков решил переплюнуть Филиппа Киркорова, записав дуэт с популярным рэпером

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал анонс клипа на песню, которую он записал с известным блогером Даней Милохиным.

«Долгожданная премьера клипа «Дико тусим»!!!», - подписал Басков фото.

В комментариях ему оставили массу восторженных комплиментов, но не обошлось и без критики. Поклонники отметили, что накануне Киркоров выпустил клип с популярным блогером, а Басков, по сути, повторил его идею.

«Пушка», «у Киркорова наряд наверное стырил», «Филипп, вы круче Коли все равно», «Николай, с премьерой клипа!», «Какую же херню начали снимать и петь. Это дно», «Вечно второй, и никогда не быть первым, никогда. Надо иметь свое лицо и не повторять самого!», - пишут поклонники.

Не сдержался и оценил клип комик Максим Галкин. «Это разрыв!!», - подписал он пост.

Филипп Киркоров оставил смайл в комментариях друга.

Кроме этого, Баскова атаковали белорусы, которые оставили у него под постом сотни призывов, не выступать в Минске.

«Не будь как Киркоров... Не выступай в поддержку фашистского режима», «Николай, пожалуйста, отмените концерт у Диктатора! Весь белорусский народ вам будет признателен», - пишут люди.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая».

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