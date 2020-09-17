Українська співачка Тетяна Решетняк, більше відома під псевдонімом TAYANNA, розповіла про свою нову любовну драму

Нещодавно артистка вирішила розповісти про розставання з новим коханим. Як відомо, Тетяна розлучилася зі своїм обранцем Єгором Глібом, з яким у них спільний син не так давно. Чоловік молодший за неї на вісім років, а шлюб пари тривав всього три роки через зради Єгора.

Після цього він поїхав жити в РФ, де закрутив роман зі співачкою Ані Лорак, також старшою від нього. Про своє особисте життя і особисте життя Єгора Тетяна розповідала в Інтерв'ю "Світського життя" для Каті Осадчої.

"Він крутить роман і далі. Вони живуть разом. Я все знаю. Він спілкується з сином. Син до нього дзвонить, правда, рідко, тому що він від нього відвик. Але коли він до Києва приїжджає, ми бачимося. Можемо разом пообідати, повечеряти, це не є табу», – розповідала співачка раніше.

Про свою любовну драму Тетяна також не стала приховувати в інтерв'ю для шоу»Зірковий шлях". Вона заявила, що була закохана, але стосунки не склалися

"Цей чоловік-друг мого дизайнера. На жаль, у чоловіка, який був зі мною, зовсім інші пріоритети в житті, — поділилася Tayanna. - Ми трохи не зійшлися характерами, ось і все», - прокоментувала артистка.

Вона також підкреслила, що перебувала у відносинах близько року, пара навіть жила разом.

Тепер серце зірки знову вільне, а весь вільний час вона присвячує синові.

До цього ми також писали, що TAYANNA, з'явилася на публіці з семирічним сином Даніелем. Артистка прийшла з хлопчиком на концерт з нагоди п'ятиріччя DIZEL studio.

Для виходу в світ вона вибрала біле плісироване плаття, взувши під нього практично невидимі босоніжки. Хлопчик був одягнений більш спортивно: в чорну футболку, укорочені штани, кросівки і червону кепку. В руках він тримав букет квітів.

"Завітали з сином привітати. Ювілейний концерт з моєю участю Ви зможете побачити дуже скоро в ефірі!"–- підписала знімок артистка.

Також артистка розповіла про ставлення їхнього спільного сина до нової сім'ї тата. TAYANNA зізналася, що син давно знає про роман з Ані Лорак і навіть був запрошений на знайомство з новою сім'єю його батька.

Нагадавши, екс-дружина коханця Ані Лорак скинула одяг, засвітивши молоде тіло у всій красі.

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