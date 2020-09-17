Актриса і модель Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою «Танців з зірками» у другому ефірі, розповіла, хто може стати переможцем шоу
Як передає Politeka.net, про це вона розповіла в інтерв'ю «Сегодня». Дівчина була запрошена в якості ведучої балкона, де вона разом з Женею Котом зустрічала танцювальні пари. Вона розповіла, що над проектом працює величезна команда, і на екрані часом не видно, наскільки масштабна ця робота.
За словами Онуфрійчук, сценарій ведучих змінюється постійно і навіть в процесі шоу. Тому потрібно бути дуже гнучким.
Телеведуча зазначила, що їй дуже сподобалася пара Надії Мейхер, але серед фавориток, без сумнівів, екс-ВІА Гра Санта Дімопулос, яка в минулому займалася бальними танцями.
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"Припускаю, що і переможницею "Танців" стане саме вона. Адже перші два ефіри пара Санти танцює просто бездоганно, вони дуже ретельно готуються... До них взагалі немає претензій, і цій парі поки немає рівних на паркеті», - заявила зірка.
На її думку, Олегу Виннику вдасться дійти до фіналу шоу завдяки великій аудиторії прихильниць і професійній партнерці.
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