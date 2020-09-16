Учасниця шоу "Танці з зірками" і колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася цілою добіркою фотографій своєї однорічної дочки Софії

Зворушливі знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Санта і її чоловік, бізнесмен Ігор Кучеренко в минулому році стали батьками малятка, яку назвали Софією. Напередодні сім'я відсвяткувала її перший день народження, а зараз Дімопулос вирішила поділитися пам'ятними фото, які сім'я встигла зробити з дівчинкою за минулий рік.

На знімках малятко сидить на руках у своїх батьків, які зворушливо притискають її до себе і цілують. Судячи з фото, дівчинка дуже схожа на свого батька.

"Наш перший день народження. Моя Софія - мій Всесвіт", - підписала фото щаслива мама.

Шанувальники Санти не змогли пройти повз душевних знімків.

"До чого ж солодка дівчинка!", "Боже, яка смішна одне обличчя тато", "яка лапочка. Мамина копія", "маленька копія тата!", "Яка булочка солодка. Татова", "неймовірна дівчинка, блакитноока принцеса!!", "Чудова дівчинка!!! З днем народження", "Не можливо не закохається у вашу принцесу", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Санта показала підрослу дочку, якій виповнився рік. Малятко позувала на стільці в оточенні кульок і квітів.

Молода мама вибрала для Софії ніжне оксамитове плаття з чорним бантиком на шиї.

У пості, показавши ще кілька фото, артистка згадала, що дочка з'явилася на світ з посмішкою.

Нагадавши, зірка "Танців з зірками" Дімопулос показала красуню-дочку, що підросла.

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Також Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" вразила витівкою в образі розпусної черниці.