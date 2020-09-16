Головний хореограф шоу "Танці з зірками" на "1+1" Ксенія Горб розкрила неприємні моменти із закулісся шоу

Як передає Politeka.net, про це вона написала у своєму Instagram. За словами дівчини, її колеги часто запитують її, чому перед танцем не озвучують прізвища хореографів-постановників номера. Горб підкреслила, що для «Танців з зірками» це неформат, так як передбачається, що пари готуються до виступу самостійно.

"Чого вже там, якщо навіть учасники часто забувають подякувати постановнику іноді не тільки публічно, а й заочно...багато хто донині вдячний тим учасникам і згадують їх. Які не забули згадати їх ім'я навіть в хвилинне прощальне слово для подяки. Але це вибір і відчуття кожного", - пояснила Горб.

Вона додала, що постановники витрачають масу зусиль, щоб шоу відбулося, і проживають разом з парами їх маленьку історію. На завершення Горб додала фото всіх постановників, які працюють на проекті.

Її визнання викликало бурю емоцій. Не стрималася постійна учасниця шоу Ілона Гвоздьова, яка нещодавно покинула проект.



"Розумничка, люди повинні знати, що за плечима пари працює величезна команда", - написала Гвоздьова, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності.

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