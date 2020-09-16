Головний хореограф шоу "Танці з зірками" на "1+1" Ксенія Горб розкрила неприємні моменти із закулісся шоу
Як передає Politeka.net, про це вона написала у своєму Instagram. За словами дівчини, її колеги часто запитують її, чому перед танцем не озвучують прізвища хореографів-постановників номера. Горб підкреслила, що для «Танців з зірками» це неформат, так як передбачається, що пари готуються до виступу самостійно.
"Чого вже там, якщо навіть учасники часто забувають подякувати постановнику іноді не тільки публічно, а й заочно...багато хто донині вдячний тим учасникам і згадують їх. Які не забули згадати їх ім'я навіть в хвилинне прощальне слово для подяки. Але це вибір і відчуття кожного", - пояснила Горб.
Вона додала, що постановники витрачають масу зусиль, щоб шоу відбулося, і проживають разом з парами їх маленьку історію. На завершення Горб додала фото всіх постановників, які працюють на проекті.
Сварка в Королівському палаці: спливла правда про конфлікт Міддлтон і Єлизавети II, "замішана Маркл..."
Нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак блиснула фігурою в тісних джинсах: "Молода Кароліна!"
"Як Пугачова допустила цю ганьбу?": юна невістка Орбакайте дорвалася до сцени
Українці отримуватимуть по дві пенсії, в Кабміні назвали щасливчиків: "Доведеться платити з зарплат..."
Її визнання викликало бурю емоцій. Не стрималася постійна учасниця шоу Ілона Гвоздьова, яка нещодавно покинула проект.
"Розумничка, люди повинні знати, що за плечима пари працює величезна команда", - написала Гвоздьова, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності.
Нагадаємо, що Кухар, яка оскандалилася з Фреймут на "Танцях з зірками" приголомшила зізнанням: "Плакала разом з...".
Як повідомляла Politeka, зірка "Танців з зірками" різко відповів незадоволеній Кухар: "подивився б я, Катя, як ви...".
Також Politeka писала, що зірка "Танців з зірками" Дімопулос показала красуню-дочку, що підросла:"Моя чарівна дівчинка...".