Компанії-постачальники почали "вішати" на українців незаконні борги заднім числом

Як попереджає Politeka.net, в боржниках можуть опинитися навіть ті споживачі, які завжди своєчасно оплачують комуналку. Людям почали приходити листи з нарахуваннями якихось "температурних коефіцієнтів", починаючи з 2015 року, повідомляє "ГазПравда". При цьому підприємства погрожують неплатникам відключенням від мережі, а деякі вже "відрізали" клієнтів перед початком опалювального сезону.

За даними джерел, таку схему застосовують кілька облгазів у співпраці з газзбутами. Житель міста Кам'янець Дніпропетровської області поділився, що помітив у черговій платіжці за газ заборгованість у розмірі 502,52 грн за послугу з осені 2018 року. Через деякий час з нього зажадали "заднім числом" вже 581,27 гривень за "борги" з грудня по вересень того ж року.

"Газзбути вирішили карати тих, хто виходить на ринок з-під їх ярма", - обурився споживач. - "Спочатку це проблема тих, хто прагне до ринку газу, а потім вони включать цей механізм проти всіх жителів України".

Фахівці вважають, що" температурні коефіцієнти " є незаконними, тому їх не слід оплачувати, а потрібно оскаржувати в судовому порядку. Крім того, можна відправити скаргу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Держпродспоживслужбі та самим постачальникам, попередньо зафіксувавши факт порушення.

Раніше голова підкомітету Верховної Ради з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер заявила, що борги українців за комуналку досягли рекордного показника: 45 млрд гривень. Через послаблення для споживачів на час карантину багато хто подумав, що можна зовсім не платити за послуги.

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