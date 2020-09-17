Компании-поставщики начали "вешать" на украинцев незаконные долги задним числом

Как предупреждает Politeka.net, в должниках могут оказаться даже те потребители, которые всегда своевременно оплачивают коммуналку. Людям начали приходить письма с начислениями неких "температурных коэфициентов", начиная с 2015 года, сообщает "ГазПравда". При этом предприятия угрожают неплательщикам отключением от сети, а некоторые уже "отрезали" клиентов перед началом отопительного сезона.

По данным источников, такую схему применяют несколько облгазов в сотрудничестве с газсбытами. Житель города Каменец Днепропетровской области поделился, что заметил в очередной платежке за газа задолженность в размере 502,52 грн за услугу с осени 2018 года. Через некоторое время с него потребовали "задним числом" уже 581,27 гривен за "долги" с декабря по сентябрь того же года.

"Газсбыты решили наказывать тех, кто выходит на рынок из-под их ярма", - возмутился потребитель. - "Сначала это проблема тех, кто стремится к рынку газа, а потом они включат этот механизм против всех жителей Украины".

Специалисты считают, что "температурные коэффициенты" являются незаконными, поэтому их не следует оплачивать, а нужно оспаривать в судебном порядке. Кроме того, можно отправить жалобу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Госпродпотребслужбе и самим поставщикам, предварительно зафиксировав факт нарушения.

Ранее глава подкомитета Верховной Рады по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер заявила, что долги украинцев за коммуналку достигли рекордного показателя: 45 млрд гривен. Из-за послаблений для потребителей на время карантина многие подумали, что можно вовсе не платить за услуги.

Напомним, что новые тарифы на коммуналку, озвучены суммы и важные условия оплаты.

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