Украинцы будут платить за голубое топливо по новым тарифам

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба монополиста Нафтогаза.

Так, монополист представил новые тарифы для населения и бизнеса.

Для бытовых потребителей доступны два тарифа — "Лунный" и "Годовой". В первом цена за газ меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за использованное топливо происходит в следующем месяце после поставки.

Если потребители хотят использовать тариф "Годовой", то цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора.

То есть, простые украинцы будут ежемесячно платить фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его лицевой счет.

Также тариф "годовой" подходит для газзбытов и представителей бизнеса: учет среднего профиля по пять лет и возможность оплачивать по декадам. Цена может меняться ежедневно в зависимости от котировок на хабах.

Стоит отметить, что уже с 16 сентября Нафтогаз повышает стоимость газа для бытовых потребителей по годовому контракту на 10% - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр.

В Госстате, в свою очередь, утверждают, что украинцы перед отопительным сезоном сокращают долги по коммуналке. Так, в июле украинцы заплатили за ЖКХ-услуги 9,3 млрд гривен, а это на 19,5% больше, чем было начислено.

При этом задолженность украинцев за потребленную коммуналку составляет 55,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн).

Договоры о реструктуризации долгов, как рассказывают в пресс-службе Госстата, заключили 4,6 тысяч человек и уже было внесено 21,5 млн гривен платежей.

Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев

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