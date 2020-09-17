Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, завоювала величезну популярність завдяки своїм пишним формам
Красуня демонструє в Instagram свої апетитні обсяги, пише Politeka.net. Фото, можна сказати, стають справжнім надбанням громадськості, після чого розлітаються по мережі.
Так, в одній з фан-груп моделі з'явилися архівні кадри напівголої Квітко. Модель позувала в крихітній мереживній білизні, яка навряд чи щось прикривала.
Красуня демонструвала вражаючі види в майже невидимих бікіні. Тонкі лямки впивалися в шкіру вище стегон.
Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Бюст був настільки великим, малюсінькі клаптики мережива прикривали його тільки частково.
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Чорні лакові ботфорти завершили образ, підкресливши стрункість ніжок.
За три години пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначали розкішні розміри сідниць Квітко і написали їй масу компліментів.
"Смачна, як бісквіт", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в червоному бікіні.
Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Трикутні клаптики тканини лише прикрили найінтимніше, при цьому давши розглянути "самий сік". Найтонші бретельки натягнулися на шиї, впившись в шкіру. Гаряча зірка одягла вище стегон тонкі лямки крихітних плавочок на зав'язочках.
Раніше повідомлялося, що Анастасія квітк вбралася у латексне боді яскраво-оранжевого кольору і світло-сині джинси з високою посадкою, що підкреслили досить вдало всі вигини дівчини, саме тому фанати написали безліч коментарів на адресу моделі.
Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".
Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".
Також Politeka писала, що Російська Кардашьян задала "жару" в тісному вбранні, гарячі кадри: "сама досконалість»