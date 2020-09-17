Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, завоювала величезну популярність завдяки своїм пишним формам

Красуня демонструє в Instagram свої апетитні обсяги, пише Politeka.net. Фото, можна сказати, стають справжнім надбанням громадськості, після чого розлітаються по мережі.

Так, в одній з фан-груп моделі з'явилися архівні кадри напівголої Квітко. Модель позувала в крихітній мереживній білизні, яка навряд чи щось прикривала.

Красуня демонструвала вражаючі види в майже невидимих бікіні. Тонкі лямки впивалися в шкіру вище стегон.

Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Бюст був настільки великим, малюсінькі клаптики мережива прикривали його тільки частково.

Чорні лакові ботфорти завершили образ, підкресливши стрункість ніжок.

За три години пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначали розкішні розміри сідниць Квітко і написали їй масу компліментів.

"Смачна, як бісквіт", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в червоному бікіні.

Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Трикутні клаптики тканини лише прикрили найінтимніше, при цьому давши розглянути "самий сік". Найтонші бретельки натягнулися на шиї, впившись в шкіру. Гаряча зірка одягла вище стегон тонкі лямки крихітних плавочок на зав'язочках.

Раніше повідомлялося, що Анастасія квітк вбралася у латексне боді яскраво-оранжевого кольору і світло-сині джинси з високою посадкою, що підкреслили досить вдало всі вигини дівчини, саме тому фанати написали безліч коментарів на адресу моделі.

Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

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