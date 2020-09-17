Найближчої зими тарифи на газ для українців можуть різко підскочити

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв попередив у інтерв'ю з Яніною Соколовою, передає Politeka.net. Він нагадав, що вартість блакитного палива взимку традиційно підвищується, а минулого року ціни не зросли через перенасичення ринку та наслідки пандемії.

"Якщо такої кризи не буде, то я б очікував зростання ціни. Але є важливе "але". Завдяки скасуванню регулювання "Нафтогаз" і газові компанії почали пропонувати річні продукти", - заявив Андрій Коболєв. - "Тепер ціна газу визначається ринком, є конкуренція, на ринок зайшло вже багато компаній. Ціна може коливатися – збільшуватися або зменшуватися в обидві сторони. Це нормально".

За його словами, після недавніх нововведень споживачі можуть самостійно вибрати постачальника і підписати з ним контракт на ринкових умовах. Деякі компанії, включаючи "Нафтогаз", пропонують фіксовану ціну на річний пакет послуг, який можна щомісяця виплачувати рівними частинами. У такому випадку українцям не доведеться переплачувати за газ взимку.

Так за тарифом "Річний" від НАК кубометр газу обійдеться українцям в 5,24 гривні. Якщо в квартирі не встановлено лічильника і сім'я платить за середньою нормою споживання, то за використання однієї лише газової плити - 51,35 гривні на місяць з людини за нормативом 9,8 кубометра або 616 гривень на рік. Якщо є плита, але немає гарячої води-95,89 гривні на місяць (1150,70 грн на рік) за нормативом 18,3 кубометра. При наявності газової плити і газової колонки – 123,66 гривні на місяць (1483,96 грн на рік) за нормою 23,6 кубометра на людину.

Раніше великі постачальники газу в Україні (Статус Енерго, Нафтогаз, РГК (газзбути), і ETG.ua) пропонували газ для населення за ціною від 4,69 грн/куб.м до 6,80 грн куб/м. при укладенні контракту до 15 вересня ціна була найнижчою, але тепер може піднятися на 15%-30%.

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