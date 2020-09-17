Ближайшей зимой тарифы на газ для украинцев могут резко подскочить

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предупредил в интервью с Яниной Соколовой, передает Politeka.net. Он напомнил, что стоимость голубого топлива зимой традиционно повышается, а в прошлом году цены не выросли из-за перенасыщения рынка и последствий пандемии.

"Если такого кризиса не будет, то я бы ожидал роста цены. Но есть важное "но". Благодаря отмене регулирования "Нафтогаз" и газовые компании начали предлагать годовые продукты", - заявил Андрей Коболев. - "Теперь цена газа определяется рынком, есть конкуренция, на рынок зашло уже много компаний. Цена может колебаться – увеличиваться или уменьшаться в обе стороны. Это нормально".

По его словам, после недавних нововведений потребители могут самостоятельно выбрать поставщика и подписать с ним контракт на рыночных условиях. Некоторые компании, включая "Нафтогаз", предлагают фиксированную цену на годовой пакет услуг, который можно каждый месяц выплачивать равными частями. В таком случае украинцам не придется переплачивать за газ зимой.

Так по тарифу "Годовой" от НАК кубометр газа обойдется украинцам в 5,24 гривны. Если в квартире не установлен счетчика и семья платит по средней норме потребления, то за использование одной лишь газовой плиты – 51,35 гривны в месяц с человека по нормативу 9,8 кубометра или 616 гривен в год. Если есть плита, но нет горячей воды – 95,89 гривны в месяц (1150,70 грн в год) по нормативу 18,3 кубометра. При наличии газовой плиты и газовой колонки – 123,66 гривны в месяц (1483,96 грн в год) по норме 23,6 кубометра на человека.

Ранее крупные поставщики газа в Украине (Статус Энерго, Нафтогаз, РГК (газсбыты), и ETG.ua) предлагали газ для населения по цене от 4,69 грн/куб.м до 6,80 грн куб/м. При заключении контракта до 15 сентября цена была самой низкой, но теперь может подняться на 15%-30%.

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