Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, з'явилася в провокаційному образі

Відома світловолоса красуня вміє дивувати фанатів, передає Politeka.net. Так, модель опублікувала досить пікантні чорно-білі знімки в своєму Instagram.

Ідеальна Кендіс постала абсолютно оголеною, виставивши напоказ свою пружну сідницю, друга - була прикрита кінчиком ковдри.

Модель лежала на животі на підлозі, прикривши свої достоїнства.

Волосся Свейнпол лежало на підлозі довгою хвилею.

На другому знімку Кендіс лежала на підлозі, закинувши голову назад. Красуня дивилася вдалину, відкривши губи.

При цьому руки вона підтягнула до підборіддя.

За вісім годин пост зібрав майже 150 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали модель приємними повідомленнями, навіть зізнаючись у коханні.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол продемонструвала витончену фігуру без білизни. Зірка натягнула на оголене тіло сукню з тонкого шовку, яка обтягнула форми. При цьому не можна не звернути увагу на найінтимніші деталі, що стирчать з тканини.

Наряд підкреслив тонку талію і красиві стегна.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол позувала в чорному міні-бікіні, яке мінімально прикриває форми. Сама зірка застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру, за що її полюбили чоловіки.

"Бомба", "так виглядає насолода - природа і нічого зайвого«," гаряче!",- пишуть шанувальники.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол позувала на піску, поруч з човном. Дівчина похвалилася довгими стрункими ніжками, розклавши їх.

Кендіс вигнулася, демонструючи тонку талію і ідеальні стегна.

Нагадавши, ангел Victoria's Secret часто показує фанатам свою фігуру

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