Экс-ангел Victoria’s Secret Кендис Свейнпол засветила на фото пикантные места

Знаменитая на весь мир манекенщица позировала в открытом купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Кендис.

Так на новых опубликованных кадрах стройная красавица-артистка решила немного порезвиться на камеру - она слегка расставила ноги, взмахнула длинными светлыми волосами, кокетливо улыбалась и при всем при этом была в минималистическом по своей форме пляжном наряде.

На Кендис был также небольшой топ поверх купальника, она, сделав публикацию, "засветила" свои ягодицы, бедра и частично грудь.

Поклонники просто в восторге от нового поста звездной южноафриканки:

"Это тема - еще, еще, еще больше такого кайфа"

"Кей, это нечто"

"Зажигаем!"

"Вау!"

"Горячо, чертовски горячо"

На другом же своем также новом опубликованном снимке, Кендис, видимо, решила вспомнить отдых на далекой Ямайке и запостила фото в купальнике.

Известная блондинка кокетливо улыбалась в камеру, при этом позируя у постера с изображением Боба Марли. На Кэндис был литой купальник с энималистическим принтом, волосы свои красавица распустила.

Напомним и о том, что ранее экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды.

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке. Так на опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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