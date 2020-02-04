Экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол позировала в леопардовых трусиках

Топ-модель покрасовалась на Ямайке - одном из атмосферных пляжей известного курорта. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной манекенщицы Свейнпол.

Так на новом опубликованном фото мировая знаменитость просто вскружила голову миллионам своих фанов по всему миру - стройная красавица повернулась спиной к фотографу, при этом выставив напоказ свою практически полностью оголенную "пятую точку". На топ-модели были леопардовые трусики и топ. Она не смотрела в объектив камеры и широко улыбалась, глядя в сторону.

Звезда мирового подиума также позировала рядом с экзотической длинноногой красавицей - та тоже была в купальнике, при всем при этом - дамы расставили ноги на камеру и смотрели друг на друга улыбаясь.

Поклонники Кэндис вне себя от увиденного - они осыпали модель множеством комплиментов:

"Вау, хочу на это смотреть вечно"

"Классный бамперок"

"Знойные девочки"

"Горячо"

"Мне стало жарко от такого..."

А на другом своем также новом опубликованном снимке Кэндис, видимо, решила вспомнить отдых на далекой Ямайке и запостила фото в купальнике.

Известная блондинка кокетливо улыбалась в камеру, при этом позируя у постера с изображением Боба Марли. На Кэндис был литой купальник с энималистическим принтом, волосы свои красавица распустила.

Напомним и о том, что ранее экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды.

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке. Так на опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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