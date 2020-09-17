Тяжко хворому співакові Борису Моїсеєву не вистачає коштів навіть на їжу

Як пише Politeka.net, про стан зірки російської естради розповіла адвокат Тамара Пухова. Вона дізналася, як живе Виконавець, від знайомих, повідомляє "Собеседник".

Нещодавно Борис Моїсеєв пережив інсульт і тепер намагається відновити здоров'я. За словами джерела, він витратив на лікування всі свої заощадження, а заробляти гроші поки не в змозі. Співак опинився в сильній злиднях і не може дозволити собі навіть товари першої необхідності. 66-річний Моїсеєв отримує пенсію, але вона зовсім невелика і не покриває його потреби.

"Борис, наскільки мені відомо, зараз знаходиться у важкому стані", - заявила Пухова. - "Я буквально днями спілкувалася з його близьким другом. Мойсеєв прикутий до ліжка, лежить. Ніякого просвіту в стані його здоров'я немає".

Тамара здивувалася, що знамениті друзі не беруться допомогти артисту в такій непростій ситуації. Є людина, яка "вхожа в сім'ю", але вона не може забезпечити Бориса всім необхідним.

"Моїсеєву потрібно зовсім небагато. Хворі люди не так багато їжі вживають, як ми, здорові. Вони їдять мало, їм потрібні лише увага і догляд", - підкреслила адвокат.

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