Тяжело больному певцу Борису Моисееву не хватает средств даже на еду

Как пишет Politeka.net, о состоянии звезды российской эстрады рассказала адвокат Тамара Пухова. Она узнала, как живет исполнитель, от знакомых, сообщает "Собеседник".

Недавно Борис Моисеев пережил инсульт и теперь пытается восстановить здоровье. По словам источника, он потратил на лечение все свои сбережения, а зарабатывать деньги пока не в состоянии. Певец оказался в сильной нищете и не может позволить себе даже товары первой необходимости. 66-летний Моисеев получает пенсию, но она совсем небольшая и не покрывает его потребности.

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии", – заявила Пухова. – "Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит. Никакого просвета в состоянии его здоровья нет".

Тамара удивилась, что знаменитые друзья не берутся помочь артисту в столь непростой ситуации. Есть человек, который "вхож в семью", но он не может обеспечить Бориса всем необходимым.

"Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", - подчеркнула адвокат.

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