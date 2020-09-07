Съемочная команда фильма "Бэтмен" вернулась к работе из-за убытков, которые может принести болезнь Роберта Паттинсона
Как сообщает Politeka.net, компания пошла на рискованный шаг и продолжила съемки без исполнителя главной роли, пишет издание Daily Mail со слов инсайдера.
Несколько дней назад стало известно о том, что у Роберта Паттинсона выявили китайский вирус. В связи с недугом актер ушел в изоляцию, а съемки "Бэтмена" были приостановлены. Однако вскоре организаторы подсчитали, что 14 дней простоя обойдутся им в пять миллионов фунтов стерлингов (более 36 миллионов гривен).
В итоге 130 сотрудников, которые не контактировали с Робертом, попросили возобновить работу. Команда
решила снимать сцены, где не требуется участие больного актера, им приходится круглосуточно работать. При этом декорации для безопасности перенесли в другой павильон.
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«Съемочную группу можно заменить, поскольку большинство из них — фрилансеры и наняты на время съемок, но это будет катастрофа, если другой знаковый актер заразится», — заявил источник.
Стоит отметить, что "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном начали снимать в Великобритании в начале 2020 года. В марте процесс уже приостанавливали из-за пандемии, и тогда режиссер Мэтт Ривз сообщил, что отснята уже четверть материала.
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