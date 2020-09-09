Известная телеведущая Ольга Фреймут откровенно призналась, как смогла побороть китайский вирус

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram.

"Я поборола вирус. Даже не верится… Самое страшное в вирусе — его коварный индивидуальный подход. К кому-то он ласков, кому-то — фатальный", - заявила Ольга Фреймут и добавила, что первыми признаками болезни у нее стали сильные боли в голове, плечах и ребрах, от которых не спасали даже сильные лекарства.

Сперва Ольга Фреймут думала, что ее организм не справляется с нагрузками из-за подготовки к "Танцям з зірками", но позже она сдала тест и получила положительный результат.

Во время болезни у нее полностью пропало обоняние, она не могла есть, из-за чего несколько дней только пила и принимала витамин С.

«Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Мне повезло, но не стоит примерять мою историю на себя; не обманывайте себя — и если есть сомнения, обратитесь к врачу», — добавила Ольга Фреймут в своем Instagram.

Стоит отметить, что положительный тест на китайский вирус получил и ее партнер по "Танцям з зірками" Илья Падзина.

«Вообще-то я чувствовал себя хорошо уже давно, но повторный тест показал „обнаружено“. Говорят, что у некоторых может быть и по 30−40 дней. К сожалению, наше государство не бережет нас так, так хотелось бы, поэтому берегитесь сами!», - написал танцор в своем микроблоге.

Стоит отметить, что Ольгу Фреймут и Илью Падзину уже в это воскресенье, скорее всего можно будет увидеть непосредственно на паркете "Танців з зірками", поскольку они успешно побороли коварную болезнь.

Напомним, что Фреймут показалась в обнимку с молодым красавцем, фото облетело сеть

Как сообщала Politeka, Фреймут зажгла с молодым красавцем из "Танців з зірками", болезнь больше не помеха

Также Politeka писала, что Фреймут сблизилась с молодым красавцем из «Танців з зірками», откровенные кадры