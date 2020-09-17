Медекспертиза знайшла на тілі загиблої Валентини Легкоступової множинні гематоми, які спростовують первісну версію смерті

Про це повідомив адвокат дочки загиблої артистки Сергій Жорін. За його словами, лікарі виявили не тільки закриту черепно-мозкову травму, але і множинні забої по всьому тілу. Виявилося, що на тілі загиблої буквально не було живого місця. Документ з експертизою опублікували в одному з телеграм-каналів.

"Характер травм показує, що перед смертю вона була жорстоко побита, оскільки [виявлені] удари, гематоми в декількох місцях на голові, тілі, кінцівках. Травми на руках можуть вказувати на те, що вона намагалася захищатися", - запевняє адвокат.

Відомо, що діти покійної підозрюють у побитті матері її чоловіка Юрія Фірсова, який був одружений на ній всього лише 40 днів. Як відомо, Фірсов був затриманий відразу після госпіталізації Легкоступової, але потім його відпустили. Чоловік заявив, що співачка впала у ванній.

Додамо, що за словами адвоката, він надав слідству інформацію про те, як Легкоступова спілкувалася з Фірсовим. Поки цю інформацію не стали озвучувати ЗМІ.

Зазначимо, що Валентина Легкоступова померла місяць тому, але обставини її смерті досі залишаються під питанням.

Нагадаємо, що останні слова співачки Легкоступової, чию кар'єру занапастила Пугачова, приголомшили всіх: "не треба...".

Як повідомляла Politeka, нова трагедія в будинку, де загинула співачка-суперниця Пугачової: "знайдені тіла двох...".

Також Politeka писала, що таємнича загибель співачки Легкоступової, хірург пролив світло на трагедію: "могла піти з життя не сама".