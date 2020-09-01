Історія з несподіваною смертю 54-річної Валентини Легкоступової отримала продовження
Про це інформує 5 канал.
З'ясувалося, що відома виконавиця Валентина Легкоступова могла піти з життя не сама.
Таку думку озвучив пластичний хірург, який робив співачці естетичну операцію незадовго до трагедії.
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Володимир Пахотін, який проводив операцію, припустив, що його колеги могли просто відключити Валентину Легкоступову від апарату життєзабезпечення.
«Я особисто думаю, що, швидше за все, її відключили. Я можу сказати за себе: якби у мене такий жах стався, звичайно, я б дав згоду. Чого мучити людину", - припустив хірург.
За словами Пахотіна, обличчя Валентини Легкоступової досить важко гоїлося після перенесених маніпуляцій на тлі того, що співачка багато курила.
"Вона, на жаль, курила, а у всіх курців не дуже хороші судини. Погано заживало. Набряки були. Антибіотики я виписував", - резюмував фахівець, спілкуючись з журналістами.
Раніше ми розповідали про те, що відома виконавиця Валентина Легкоступова пішла з життя 14 серпня у віці 54 років.
Рідні довго не могли отримати її тіло, адже правоохоронці почали розслідування. За версією слідства, смерть артистки могла бути насильницькою.
На початку серпня вона потрапила в лікарню у важкому стані, з черепно-мозковою травмою і великими гематомами. У ЗМІ ходили чутки, що співачку міг побити її чоловік Юрій Фірсов.
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