Історія з несподіваною смертю 54-річної Валентини Легкоступової отримала продовження

Про це інформує 5 канал.

З'ясувалося, що відома виконавиця Валентина Легкоступова могла піти з життя не сама.

Таку думку озвучив пластичний хірург, який робив співачці естетичну операцію незадовго до трагедії.

Володимир Пахотін, який проводив операцію, припустив, що його колеги могли просто відключити Валентину Легкоступову від апарату життєзабезпечення.

«Я особисто думаю, що, швидше за все, її відключили. Я можу сказати за себе: якби у мене такий жах стався, звичайно, я б дав згоду. Чого мучити людину", - припустив хірург.

За словами Пахотіна, обличчя Валентини Легкоступової досить важко гоїлося після перенесених маніпуляцій на тлі того, що співачка багато курила.

"Вона, на жаль, курила, а у всіх курців не дуже хороші судини. Погано заживало. Набряки були. Антибіотики я виписував", - резюмував фахівець, спілкуючись з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що відома виконавиця Валентина Легкоступова пішла з життя 14 серпня у віці 54 років.

Рідні довго не могли отримати її тіло, адже правоохоронці почали розслідування. За версією слідства, смерть артистки могла бути насильницькою.

На початку серпня вона потрапила в лікарню у важкому стані, з черепно-мозковою травмою і великими гематомами. У ЗМІ ходили чутки, що співачку міг побити її чоловік Юрій Фірсов.

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