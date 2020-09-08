У будинку, де проживала співачка Валентина Легкоступова, сталася нова трагедія

Артистка загинула на 54 році життя, її тіло знайшли 14 серпня у квартирі, де вона проживала з чоловіком, повідомляє Politeka.net.

Днями з'явилася нова інформація. Виявляється, в будинку, де раніше сталася трагедія, трапилася нова біда. Так, квартирі поверхом вище були знайдені тіла двох мертвих жінок.

За інформацією ЗМІ, одна жінка практикувала лікувальне голодування після чого померла. А через два дні померла її лежача літня мама, залишившись без їжі і води.

Нагадаємо, стало відомо, що Валентина Легкоступова померла в результаті черепно-мозкової травми і забиття головного мозку.

За однією з версій, співачка пішла у ванну, послизнулася і вдарилася головою.

Родичі зірки, зокрема її дочка Анетта, підозрюють у смерті артистки Юрія Фірсова, чоловіка співачки. На думку дівчини, матір можна було врятувати, викликавши "швидку", але чоловік не зробив цього.

Чоловік же зірки стверджує, що стався нещасний випадок.

"Це був нещасний випадок. Це все, що я можу сказати. Спасибі велике. Мій стан дуже поганий", - повідомив Фірсов.

Варто відзначити, що незадовго до смерті Легкоступова з чоловіком перебувала в наркологічній клініці.

Нагадаємо, існує думка, що Валентина Легкоступова, дуже переживала через своє забуття. Артистка прославилася завдяки пісні "Ягода-малина", яка стала єдиним хітом у творчій біографії виконавиці, адже інша співачка Алла Пугачова подбала про те, щоб жоден шлягер більше не дістався Валентині.

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