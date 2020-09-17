Медэкспертиза нашла на теле погибшей Валентины Легкоступовой множественные гематомы, которые опровергают первоначальную версию смерти

Об этом сообщил адвокат дочери погибшей артистки Сергей Жорин. По его словам, врачи обнаружили не только закрытую черепно-мозговую травму, но и множественные ушибы по всему телу. Оказалось, что на теле погибшей буквально не было живого места. Документ с экспертизой опубликовали в одном из Телеграмм-каналов.

«Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку [обнаружены] ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что она пыталась защищаться», - уверяет адвокат.

Известно, что дети покойной подозревают в избиении матери ее мужа Юрия Фирсова, который был женат на ней всего лишь 40 дней. Как известно, Фирсов был задержан сразу после госпитализации Легкоступовой, но потом его отпустили. Мужчина заявил, что певица упала в ванной.

Добавим, что по словам адвоката, он предоставил следствию информацию о том, как Легкоступова общалась с Фирсовым. Пока эту информацию не стали озвучивать СМИ.

Отметим, что Валентина Легкоступова скончалась месяц назад, но обстоятельства ее смерти до сих пор остаются под вопросом.

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