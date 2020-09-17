Український уряд прийняв рішення про зміну виплат для пенсіонерів

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб в 2021 році», яке було прийнято на засіданні Уряду 16 вересня. Згідно з документом, пенсіонерам старше 75 років виплачуватимуть 400-500 гривень.

Постановою з 1 березня 2021 року передбачена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень українцям, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2500 гривень, то надається додаткова доплата до пенсії.

Постановою продовжується на 2021 рік програма для осіб яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року.

Ним встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 500 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Постанова також передбачає виплати пенсіонерам старше 75 років додаткові виплати на постійній основі.

Важливий момент тут полягає в тому, що за розрахунками Міністерства фінансів, на доплати пенсіонерам в такому обсязі потрібно 4,5 млрд гривень, яких у держбюджеті немає.

Але це факт не зупинив уряд. Постанова прийнята, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін шукатиме кошти.

Нагадавши, підвищення пенсій українцям, в Кабміні повідомили про важливе рішення.

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