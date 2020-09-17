Украинское правительство приняло решение об изменении выплат для пенсионеров
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году», которое было принято на заседании правительства 16 сентября. Согласно документу, пенсионерам старше 75 лет будут выплачивать 400-500 гривен.
Постановлением с 1 марта 2021 предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен украинцам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года.
Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2500 гривен, то предоставляется дополнительная доплата к пенсии.
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Постановлением продлевается на 2021 год программа для лиц которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года.
Им устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен.
Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.
Постановление также предусматривает выплаты пенсионерам старше 75 лет дополнительные выплаты на постоянной основе.
Важный момент здесь заключается в том, что по расчетам Министерства финансов, на доплаты пенсионерам в таком объеме нужно 4,5 млрд гривен, которых в госбюджете нет.
Но это факт не остановил правительство. Постановление принято, а премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет искать средства.
Напомним, повышение пенсий украинцам, в Кабмине сообщили о важном решении.
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